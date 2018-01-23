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Спасатели помогли молодому сочинцу, упавшему в овраг

Сегодня в 02.15 оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонил мужчина и сообщил, что в овраг, рядом с жилым домом на улице Пионерская, упал молодой человек. Пострадавший просит помощи, самостоятельно помочь ему выбраться очевидцы не могут.

Прибыв на место, спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились к пострадавшему. Оказав молодому человеку доврачебную помощь, сотрудники МЧС транспортировали 22-летнего сочинца на носилках из оврага, после чего передали врачам Скорой.

В результате падения с высоты около 5 метров парень получил вывих плеча и ушиб спины.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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