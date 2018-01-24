В Сочи житель Челябинска совершил ДТП

/Происшествия/

23.01.2018 года, 22 часов 57 минут на улице Яна Фабрициуса, возле дома 4/2, Хостинского района, города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 51 летний житель Челябинской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», при движении по дороге в месте где нанесена сплошная линия дорожной горизонтальной разметки выехал на сторону проезжей части дороги предназначенной для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», под управлением 42 летнего местного жителя.

В результате столкновения никто не пострадал, оба водителя на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что их уберегло от повреждений.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи