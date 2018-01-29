Спасатели помогли подросткам спуститься с радиовышки

/Происшествия/

27 января в 15.55 от сотрудников полиции в спасотряд поступила информация, что на улице Невской на радиовышке находятся двое подростков, самостоятельно спуститься не могут, необходима помощь спасателей.

Прибыв на место, сотрудники ЮРПСО МЧС России поднялись к подросткам и обеспечили их страховку при спуске. Медицинская помощь юным сочинцам не потребовалась. Парень с девушкой рассказали, что на вышку поднялись вместе с друзьями, хотели сделать селфи.

Также в субботу вечером спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО ликвидировали последствия ДТП. На федеральной трассе на въезде в пос. Солоники произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего в одном из транспортных средств – Лада Приора, был заблокирован водитель. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали пострадавшего сочинца 1991 г.р. из машины и передали его врачам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России