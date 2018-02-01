В Сочи столкнулись три автомобиля

/Происшествия/

31.01.2018 года, в 20 часов 00 минут в п. Якорная Щель, Лазаревского района по вблизи дома 10 по ул. Главная города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительным данным, 69 летний водитель, управляя автомобилем Субару Легаси, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы на полосу предназначенную для встречного движения где допустил столкновение с грузовиком Мерседес-Бенц 2540 L, под управлением 51 летнего местного жителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. После столкновения автомобиль Субару отбросило на двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль Мицубиси Лансер.

В результате столкновения пострадал только водитель Субару.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи