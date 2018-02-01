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Два человека погили в ДТП в Апшеронском районе

По предварительным данным, местная жительница 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan, допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением жительницы города Краснодара 1958 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир японской иномарки. Водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован в районную больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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