В Центральном районе Сочи в море пропал мужчина

/Происшествия/

Накануне днем в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в море утонул мужчина, произошло это на пляже в районе отеля «Санремо».

В течение вчерашнего дня спасатели на катере обследовали на акваторию моря, но пропавший обнаружен не был.

Сегодня поиски продолжались до получения новой информации от сотрудников полиции, которые сообщили в отряд МЧС, что на пляже неподалеку от пансионата «Эдем» обнаружено тело мужчины, личность которого неизвестна.

На данный момент представители следственного комитета устанавливают личность погибшего. До получения новой информации поиск пропавшего в море мужчины приостановлен.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России