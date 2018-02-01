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В Центральном районе Сочи в море пропал мужчина
Накануне днем в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в море утонул мужчина, произошло это на пляже в районе отеля «Санремо».
В течение вчерашнего дня спасатели на катере обследовали на акваторию моря, но пропавший обнаружен не был.
Сегодня поиски продолжались до получения новой информации от сотрудников полиции, которые сообщили в отряд МЧС, что на пляже неподалеку от пансионата «Эдем» обнаружено тело мужчины, личность которого неизвестна.
На данный момент представители следственного комитета устанавливают личность погибшего. До получения новой информации поиск пропавшего в море мужчины приостановлен.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия