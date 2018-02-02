На дорогах Новороссийска

/Происшествия/

За прошедшие сутки на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 142 нарушения Правил дорожного движения, зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало два человека.

За эксплуатацию транспортных средств передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости к административной ответственности привлечено 8 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам – 23, 12 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части. В отношении 6 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства; за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения –11 водителей.

1 февраля в 18.55 на улице Луначарского, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Рено», на нерегулируемом неравнозначном перекрестке, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход и водитель доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи.

С начала 2018 года на территории Новороссийска зарегистрировано 8 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб, а 7 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску обращаются ко всем пешеходам с призывом помнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Невнимательность, малейшая неосторожность, неверно сделанный шаг могут стать причиной непоправимой беды.

В темное время суток водитель не всегда в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Но необходимо помнить, что, даже имея на одежде световозвращатель, вы должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, личным примером показывайте всем участникам дорожного движения как правильно и безопасно вести себя на дороге! Будьте предельно внимательны на дорогах.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску