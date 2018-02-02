В Северском районе от удара током на вагоне поезда погиб подросток

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Информация о происшествии на ст. Ильская поступила в дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте этой ночью. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили сотрудники транcпортной полиции, после школьных занятий 17-летний местный житель вместе со своим другом гуляли в районе железнодорожной станции Ильская.

Школьникам стало любопытно, что находится за железнодорожными путями на которых стояли грузовые поезда. Один из мальчиков залез наверх грузового вагона, в результате чего попал в электромагнитное поле. Старшеклассника ударило током мощностью 27 тыс. Вт. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия. Напоминаем, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров. Железная дорога – зона повышенной опасности, детям находиться на ней без взрослых строго запрещено!

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте