В Белогорске погиб солдат

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26 января 2018 года в военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Белогорскому гарнизону от командования воинской части 98671 поступило сообщение об обнаружении военнослужащего названной части с огнестрельным пулевым ранением головы. В этот же день по данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщает главное военное следственное управление.

Установлено, что в соответствии с планом учебы 26 января т.г. проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов утра выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий он обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего незамедлительно доставлен в реанимационное отделение федерального государственного казенного учреждения «411 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, где ему поставлен диагноз «Огнестрельное пулевое ранение головы». Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

На ящике с боеприпасами, который должен был охранять указанный военнослужащий, нарушена целостность печати. Установлена недостача четырех патронов. При этом три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон – в магазине автомата потерпевшего.

В связи с обнаружением записки в одежде пострадавшего изъята документация, содержащая образцы его почерка. Планируется назначение почерковедческой экспертизы. Об обстоятельствах произошедшего допрошены командование и личный состав воинской части.

Для оказания практической и методической помощи в расследовании преступления на место происшествия направлены криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: ГВСУ