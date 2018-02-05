Спасатели МЧС оказали помощь водителю, пострадавшему в ДТП

/Происшествия/

05 февраля в 08.05 диспетчер Минтранса сообщил в Южный спасательный отряд МЧС, что на объездной дороге города Сочи произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на выезде из Барановского тоннеля (№ 6) в сторону ул. Пластунская.

Для того, чтобы деблокировать зажатого водителя, спасатели при помощи гидравлического инструмента срезали одну из боковых стоек кузова автомобиля. Пострадавший оказался местным жителем г. Сочи 1960 г.р. По предварительному диагнозу, мужчина получил травму бедра и ушиб грудной клетки. Спасатели незамедлительно передали его врачам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России