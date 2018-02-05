Вот уж кефир!

/Происшествия/

В почте редакции мы увидели присланную новость от читателя. Вопрос поднят актуальный. Хотелось бы от ответственных за защиту здоровья граждан служб получить ответы.

Ниже приводим текст в авторской орфографии.

"О пользе молочной и кисло-молочной продукции много говорить не нужно. Все знают, насколько важны эти продукты для организма.Мы с женой постоянно ранее покупали кефир Агрохолдинга Каневской "Станица" 2,5%. Сегодня как всегда взяли кефир 900 грам за 05.02.2018 года выпуска в магазине "Любимый" в г. Приморско-Ахтарске. Вечером стали с женой разливать по стаканам и вот- жене в стакане попалась муха и таракан. Свой стакан я даже не стал разглядывать, просто вылил в унитаз. Животных из кефира сфотографировали. По всей видимости у них, на производстве, нет ни какого контроля за производством и разливом товара, сплошная антисанитария."

Александр Рудольфович С. (полные данные автора и телефон в редакции)