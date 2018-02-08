В Новороссийске ребенок пострадал в ДТП

/Происшествия/

07 февраля около 13.00 в Новороссийске на улице Анапское шоссе, водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, в результате чего допустил столкновением с автомобилем «Хёндэ», в котором находился несовершеннолетний пассажир, пристегнутый штатным ремнем безопасности. В результате ДТП ребенок 2006 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

С начала 2018 года на территории Новороссийска произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Все дети, попавшие в ДТП, пострадали по вине взрослых.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску напоминают, что дети, в возрасте до 7 лет должны находиться в автомобиле на заднем или переднем сиденье только в детском удерживающем устройстве (автокресло\автолюлька). Детей от 7 до 12 лет допускается перевозить на задней сиденье автомобиля, пристегнутыми штатным ремнем безопасности. Согласно Правилам дорожного движения на детей, которым исполнилось 12 лет, распространяются общие положения, как и для взрослых людей.

Уважаемые водители, будьте внимательны к своим юным пассажирам, берегите жизни и здоровье детей.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску