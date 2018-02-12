В Сочи в результате ДТП сгорел УАЗ

/Происшествия/

12.02.2018 года, в 10 часов 19 минут на улице Лазарева в районе дома 162, в Лазаревском районе города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, двигался со стороны поста Магри в сторону Центрального района, на перекрестке, выполняя левый поворот, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем марки Приора двигавшемся во встречном направлении. После столкновения, УАЗ загорелся.

В результате ДТП есть пострадавшие.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи напоминает, что совершение левого поворота и разворота является одним из наиболее опасных маневров, так он связан с выездом на встречную полосу движения. При его выполнении необходимо быть уверенным в безопасности: невнимательность и излишняя самоуверенность приводят к дорожно-транспортным происшествиям.