В селе Шепси пограничники совместно с коллегами из краевого ФСБ и полиции задержали иностранных нелегалов

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Жители Средней Азии больше полугода незаконно находились в России.

Межведомственный рейд по проверке законности пребывания иностранных граждан на территории нашей страны состоялся на черноморском побережье накануне. В ходе проверки одной из строительных площадок правоохранители выявили двух иностранных рабочих, у которых были превышены сроки пребывания. Трудовые мигранты попытались скрыться от сотрудников межведомственной группы, однако были задержаны.

Гостей солнечного региона привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Суд вменил обои нарушителям административный штраф и принял решение об их выдворении на родину.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обязательна