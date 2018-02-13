За сутки в Новороссийске два человека пострадали в ДТП

/Происшествия/

Два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили ранения зарегистрированы на территории обслуживания 12 февраля.

Так, около 12 часов, в ст. Раевская, водитель,управляя автомобилем ВИС, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю Киа, двигавшемуся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВИС получил ранения и был госпитализирован.

Практически ежедневно на дорогах города происходят дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. В 18 часов 10 минут, на ул. Мысхакское шоссе, в районе д.29, водитель, управляя автомобилем Митсубиси, допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход, женщина 1936 года рождения, с ранениями различной степени тяжести доставлена в больницу и госпитализирована.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога - место, где пересекаются интересы каждого. Только взаимное внимание, уважение и соблюдение Правил дорожного движения поможет нам избежать дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск