В результате ДТП в Сочи пострадали два пешехода

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20.02.2018 года, в 17 часов 50 минут в Адлерском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода

По предварительным данным, 32 летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки Камаз, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 43 летнюю женщину и её восьмилетнего ребенка, переходивших дорогу на зеленый свет по обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП мать и сын были доставлены в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель самосвала.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи