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ЧП в Краснодаре...
16-летний подросток погиб, упав с высоты 7-го этажа. Возбуждено дело!
Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов по улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне. Тело разбившегося парня обнаружил сосед.
По предварительнм данным, подросток упал с высоты седьмого этажа и получил смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".
Если вам известны какие-либо подробности случившегося, напишите нам в редакцию или сообщите напрямую в полицию.
Источник: Телеграм
Категория: Новости / Происшествия