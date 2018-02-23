ЧП в Краснодаре...

/Происшествия/

16-летний подросток погиб, упав с высоты 7-го этажа. Возбуждено дело!

Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов по улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне. Тело разбившегося парня обнаружил сосед.

По предварительнм данным, подросток упал с высоты седьмого этажа и получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

Если вам известны какие-либо подробности случившегося, напишите нам в редакцию или сообщите напрямую в полицию.

Источник: Телеграм