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ДТП с человеческими жертвами...
Под Горячим Ключом автобус врезался в Форд Фокус. Погибли люди! Идет расследование.
Авария произошла утром 25 февраля на 22-ом километре автодороги «Кубанская – Саратовская».
Водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречу и врезался в Ford Focus.
На месте аварии погибли 68-летний водитель иномарки и его 71-летняя пассажирка.
В автобусе на момент аварии находилось 4 пассажира, они не пострадали.
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