/Происшествия/

ДТП с человеческими жертвами...

Под Горячим Ключом автобус врезался в Форд Фокус. Погибли люди! Идет расследование.

Авария произошла утром 25 февраля на 22-ом километре автодороги «Кубанская – Саратовская».

Водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречу и врезался в Ford Focus.

На месте аварии погибли 68-летний водитель иномарки и его 71-летняя пассажирка.

В автобусе на момент аварии находилось 4 пассажира, они не пострадали.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Горячем Ключе по инициативе прокуратуры в отношении лица, совершившего убийство щенков, возбуждено уголовное дело

Прокурор Темрюкского района в судебном порядке потребовал обеспечить транспортную доступность поселка Ордынский Курчанского сельского поселения

В Новороссийске расследуется уголовное дело о  мошенничестве в особо крупном размере

Осторожно на дорогах!

Финское образовательное чудо!