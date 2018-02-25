ДТП с человеческими жертвами...

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Под Горячим Ключом автобус врезался в Форд Фокус. Погибли люди! Идет расследование.

Авария произошла утром 25 февраля на 22-ом километре автодороги «Кубанская – Саратовская».

Водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречу и врезался в Ford Focus.