В Ейском районе проводится проверка факту смерти двух человек в результате пожара

/Происшествия/

В правоохранительные органы Ейского района рано утром 26 февраля 2018 года поступило сообщение о возгорании одного из домовладений в станице Ясенской. После локализации пожара сотрудниками МЧС в помещении были обнаружены тела двух женщин. По данному факту Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в указанном домовладении проживали 64-летняя женщина и ее дочь. По предварительным данным, сегодня рано утром соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. В результате возгорания родственницы погибли. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает замыкание электропроводки. С целью установления точных причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю