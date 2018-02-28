В Сочи грузовик сбил ребенка

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В поселке Лоо, Лазаревского района города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, 44 летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки Хёндай, допустил столкновение с 12 летней девочкой, переходившей дорогу по обозначенному пешеходному переходу справа налево, относительно движения автомобиля.

В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель грузового фургона.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи