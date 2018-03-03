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В Темрюкском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП

Около 6:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе посёлка Сенного.

По предварительным данным, на 16 километре автодороги пос. Сенной – ст. Тамань водитель автобуса Scania, двигаясь в сторону Темрюка, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с пассажирской Газелью и легковым автомобилем Chery.

В результате столкновения на месте погибли водитель Chery и пассажир Газели. В медицинское учреждение доставлены два пассажира и водитель Газели, а также водитель автобуса.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливается точное количество участников ДТП, причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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