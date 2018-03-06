Сочинские таможенники обнаружили в ходе рейда более 43 кг «санкционных» продуктов

/Происшествия/

Сочинской таможней продолжают проводиться проверочные мероприятия, направленные на выявление, пресечение ввоза и оборота на территории РФ товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В ходе очередного проверочного рейда совместно с Сочинским межрайонным отделом ветеринарного и фитосанитарного надзора и Сочинской транспортной прокуратурой на одном из торговых объектов центрального района города Сочи была выявлена продукция иностранного производства.

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий, арендуемых индивидуальным предпринимателем, было установлено, что кроме прочих продовольственных товаров осуществлялась реализация продукции из стран Европейского союза.

На прилавках торгового павильона были обнаружены сыры торговых марок «Brie», «Cantorel», «Chavroux», «Grand Noir», «Rambol», «Amsterdam», «Caprinera» и других. Странами происхождения сыров, согласно информации на этикетках, является Франция, Королевство Нидерландов, Италия, Германия. В свободной продаже находилась также колбасная продукция «Salame tipo Felinetto» из Италии. Сопроводительные документы на товар у владельца торговой точки отсутствовали. Всего было выявлено 43,458 кг запрещенной продукции.

По результатам проверочных мероприятий обнаруженный товар был изъят и уничтожен путём сжигания в санитарной печи. Материалы по данному факту переданы Сочинской транспортной прокуратуре для проведения дальнейшего расследования.

Сочинская таможня напоминает гражданам о возможности сообщать об обнаружении и незаконной реализации в торговых сетях региона продукции, подпадающей под отдельные специальные экономические меры, а также о возможном ввозе запрещенных товаров по телефону доверия – 8(862) 269-32- 31.

Сообщение также можно направить по адресу 354002, г. Сочи, ул. Гагринская, 12 или посредством электронной почты Sch_odo@jtu.customs.ru.

Источник: ЮТУ