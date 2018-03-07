В Новороссийске, задержали уроженцев Средней Азии дрейфовавших в Цемесской бухте на плоту

/Происшествия/

В Новороссийске пограничники совместно с полицейскими задержали двоих нарушителей миграционного законодательства, дрейфовавших в Цемесской бухте на плоту.

Уроженцы Средней Азии более чем на полгода превысили сроки пребывания в России. Выявить правонарушителей помог случай.

Иностранцы работали уборщиками на пляже. К прибрежной территории, на которой они осуществляли трудовую деятельность, ветром прибило понтонный плот. Мужчины посчитали, что он портит внешний вид участка их ответственности и предприняли попытку расчистить обзор на прибрежную полосу. Они забрались на плот и попытались вдоль берега отплыть на нем в сторону. Помешали ветер и шторм. Иностранцев буквально понесло в акваторию. Проплывавший мимо сейнер пришел на помощь терпящим бедствие. Он доставил работников сферы обслуживания на один из портовых причалов города-героя. Там их уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Их оповестили пограничники, которые с помощью радиотехнических средств охраны государственной границы все это время вели наблюдение за дрейфом плавсредства.

При проверке документов у иностранных граждан выяснилось, что они уже довольно давно находятся на территории нашей страны незаконно. Суд привлек обоих к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ и выдворил их из страны. Рассматривается вопрос об ограничении им въезда в Россию сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-службаПограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю