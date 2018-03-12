Геленджик без воды...

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Геленджикский водоканал сообщает, что в связи с производством аварийно-восстановительных работ на Троицком групповом водопроводе в понедельник с 21 часа до устранения аварийной ситуации будет ограничено холодное водоснабжение.

Без воды будут жители села Кабардинка, Марьиной рощи и Виноградное. В городской четре краны пересохнут в микрорайонах Северный и Тонкий мыс, на улицах Луначарской, Туристической, Садовой и Мира.

Источник: пресс-служба администрации