/Происшествия/

Поиск девочки приостановили...

14 марта в 00.30 в Южный спасательный отряд МЧС России поступила информация, что в районе с. Бестужевка (Адлерский район г. Сочи) пропала девочка 2012 г.р. 
Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты. Также группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения г. Сочи. Поиски пропавшей девочки продолжаются.
На настоящим момент активная фаза поиска пропавшей девочки силами спасателей ЮРПСО МЧС приостановлена. С 01.00 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе с. Бестужевское, а также частный сектор. 
На данный момент от Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена Адлерского подразделения. Завтра с наступлением рассвета поиск будет продолжен силами общей группировки.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 76 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Геленджике следователи продолжают выяснять обстоятельства безвестного исчезновения женщины

Губернатор осмотрит проектируемый участок новой дороги в селе Гайдук Новороссийска

Жители Кубани проголосуют за будущий облик своих городов и станиц

Как выбрать фитнес?

Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через Единый портал госуслуг