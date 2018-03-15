Поиск девочки приостановили...

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14 марта в 00.30 в Южный спасательный отряд МЧС России поступила информация, что в районе с. Бестужевка (Адлерский район г. Сочи) пропала девочка 2012 г.р.

Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию. К спасателям информация поступила еще через 2,5 часа.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент к поиску в горно-лесной местности привлечены 74 спасателя МЧС, в том числе, кинологические расчеты. Также группировка усилена сотрудниками службы Кубань-СПАС и службы спасения г. Сочи. Поиски пропавшей девочки продолжаются.

На настоящим момент активная фаза поиска пропавшей девочки силами спасателей ЮРПСО МЧС приостановлена. С 01.00 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе с. Бестужевское, а также частный сектор. На данный момент от Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена Адлерского подразделения. Завтра с наступлением рассвета поиск будет продолжен силами общей группировки.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России