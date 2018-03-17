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Первые фото с места ДТП под Владимиром, где пострадали солисты группы "Пикник"

В распоряжении РЕН ТВ появились фото с места аварии во Владимирской области, в результате которой пострадали солисты группы "Пикник".

Они направлялись на концерт в Рязанскую филармонию.

По некоторым данным, авария произошла на автодороге Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума.

Там столкнулись три транспортных средства.

Источник: Менеджер по работе со СМИ Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям

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Категория: Новости / Происшествия

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