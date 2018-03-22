ГАИ предупреждает...

/Происшествия/

21 марта в 8 часов 30 минут вблизи ж/д вокзала «Олимпийский парк» в Адлерском районе города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным, 34 летний водитель автомобиля марки Фольксваген, двигался со скоростью не соответствующей конкретным дорожным условиям, в результате чего допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся, с двигавшемся во встречном направлении, по своей полосе, автомобилем марки КИА, которым управляла 23 летняя местная жительница. В результате ДТП пострадала 7 летняя пассажирка автомобиля КИА, от серьезных травм ребенка уберегло детское удерживающее устройство. Оба водителя были пристегнуты и не пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель автомобиля Фольксваген.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.