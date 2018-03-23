ДТП в Сочи

/Происшествия/

22 марта в 18 часов 30 минут в на ул.Макаренко, Центрального района города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, 27 летний местный житель, управляя автомобилем марки Лада Гранта, при движении допустил наезд на 9 летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства..

В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель грузового отечественного автомобиля.

А в 23 часов 00 минут в Хостинском районе города Сочи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительным данным, 26 летний водитель из Нальчика, управляя автомобилем Лада Приора, двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, дороги не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные автомобиль, Мерседес, который от удара откинуло вперед на другой Мерседес, а тот в следующий впереди стоящий Мерседес.

Все участники ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, особенно в негативных метеорологических условиях ухудшает сцепные свойства автомобиля с поверхностью проезжей части, что может привести к совершению ДТП.