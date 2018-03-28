Виноват не батут: сотрудники МЧС назвали основную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Сотрудники МЧС России, которые работают в пожарной лаборатории, назвали основную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
Виной всему – поджог в детском "сухом" бассейне, сообщает телеграмм-канал Mash.
Пламя вспыхнуло в дальнем углу детского бассейна, а после этого перекинулось на сетку, которая свисала с потолка, а дальше стало распространяться вверх.
После пламя добралось до стенки скалолазания. Огонь охватил дерматиновую обшивку, которая стала разметаться на куски и охватила пламенем весь зал. Огонь пережег все провода - погасла электрика.
Под потолком игровой комнаты были натянуты веревки, которые, перегорая, падали вниз, - огонь распространялся дальше по комнате.
Мягкий пол в детской зоне выгорел моментально. В результате погибли 64 человека.
Источник: https://liganews.net/russia/8140_1522232001
Категория: Новости / Происшествия