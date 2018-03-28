Виноват не батут: сотрудники МЧС назвали основную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

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Сотрудники МЧС России, которые работают в пожарной лаборатории, назвали основную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

Виной всему – поджог в детском "сухом" бассейне, сообщает телеграмм-канал Mash.

Пламя вспыхнуло в дальнем углу детского бассейна, а после этого перекинулось на сетку, которая свисала с потолка, а дальше стало распространяться вверх.

После пламя добралось до стенки скалолазания. Огонь охватил дерматиновую обшивку, которая стала разметаться на куски и охватила пламенем весь зал. Огонь пережег все провода - погасла электрика.

Под потолком игровой комнаты были натянуты веревки, которые, перегорая, падали вниз, - огонь распространялся дальше по комнате.

Мягкий пол в детской зоне выгорел моментально. В результате погибли 64 человека.

Источник: https://liganews.net/russia/8140_1522232001