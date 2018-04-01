ДТП в Сочи

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31 марта в 22 часа 00 минут на улице Виноградная, вблизи дома 199, Центрального района города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, 16 летнюю девушку переходившую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. В результате столкновения пешеход получила травмы ноги и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель транспортного средства.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что за оставление места ДТП ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность и влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи