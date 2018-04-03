На Кубани в большинстве районов сильные дожди!

/Происшествия/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 3 апреля 2018 года:

по Краснодарскому краю: ночью и утром в большинстве районов дождь, днем местами кратковременный дождь. В отдельных пунктах сильный дождь, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°, днем +8…+13°.

На Черноморском побережье: временами дождь, ночью местами гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на южный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, по югу побережья 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +9…+14°, в районе г.Сочи до +16°.

По г.Краснодару: ночью и утром дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13°.

02-03.04.2018 в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +6…+8°. 3 апреля в связи с прогнозируемыми осадками на юго-западных, юго-восточных притоках р.Кубань и на реках и водотоках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.

3 апреля в МО Темрюкский район в нижнем течении реки Кубань из-за высоких сбросов из Краснодарского водохранилища и ветрового подпора будет происходить подъем уровня воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 175 см.

Источник: МКУ Управление ГО и ЧС Новороссийска