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В Сочи эвакуированы жильцы из горящей многоэтажки

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17.43. Пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме по ул. Пятигорская, 92/4, где еще один этаж отведен под мансарду. Сообщили в администрации Сочи. 

На месте ЧП задействованы усиленные силы и средства, работает группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к тушению привлечены 137 человек, 39 единиц техники.

На место происшествия прибыли мэр Сочи Анатолий Пахомов, сотрудники оперативных служб.

Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 50 жильцов. Администрацией Хостинского района подготовлен пункт временного размещения погорельцев – жилой комплекс "Лесное" на ул. Транспортная.

В настоящий момент пожар локализован.

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Категория: Новости / Происшествия

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