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По мнению уральского радиолюбителя Валентина Дегтерева, преступление могла совершить сотрудница Министерства обороны Украины.

Радиолюбитель Валентин Дегтерев уверен, что нашел человека, который отравил британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По словам Дегтерева, он смог найти кадры, на которых запечатлены последние моменты перед покушением. Радиолюбитель подчеркивает, что после того как Скрипаль зашел в торговый центр, вслед за ним проследовала блондинка. Две минуты спустя девушка вышла, при этом у нее на шее была маска, и она постоянно оглядывалась назад, проверяя, не идут ли за ней люди. Спустя примерно 30 минут Сергея Скрипаля его дочь нашли без сознания на скамейке.

Радиолюбитель считает, что именно девушка, запечатленная на видеозаписи, имеет отношение к отравлению. При этом Валентин Дегтерев нашел блондинку в социальных сетях.

Радиолюбитель сравнил запись с видеокамер и считает, что именно украинка была в тот роковой день в Солсбери. Дегтерев уверен, что причиной отравления британского шпиона и его дочери стало то, что Сергей Скрипаль мешал интересам в оружейном бизнесе. Девушка якобы встретилась с ним в ТЦ и обменялась сумками, в одной из которых лежали отравленные деньги, а в другой, по мнению радиолюбителя, автоматы. На это указывает то, что у Скрипалей были разные сумки до похода в торговый центр и после.

Покушение на Скрипалей, по мнению Дегтерева, произошло по инициативе Украины, откуда и было привезено химическое вещество «Новичок».

По данным The Sun, версию о возможной тайной встрече доказывает и то, что в телефоне Скрипаля и его дочери в день отравления в течение четырех часов был отключен GPS. Издание отмечает, что, по мнению следователей, такие действия являются подозрительными и, возможно, в это время действительно случилась некая сделка.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео возможного момента покушения на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. На кадрах с камер видеонаблюдения идут Сергей Скрипаль и его дочь. Рядом с ними идут какие-то женщины.

Это видео было снято за несколько минут до того, как Скрипалей нашли на скамейке возле торгового центра без сознания. На видео также присутствует молодая светловолосая девушка в спущенной с лица медицинской маске.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201803270137-19bx.htm?utm_source=smi2