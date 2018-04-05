В Сочи опять серьезное ДТП

/Происшествия/

4 апреля в 16 часов 30 минут в Адлерском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

По предварительным данным, 24 летний водитель, управляя автомобилем марки Ravon, допустила съезд на обочину справа, а посоле наезд на препятствие (металлическое ограждение), после чего пустила автомобиль в неуправляемый занос и совершила столкновение с движущимся во встречном для нее направлении автомобиль Subaru, под управлением 42 летней женщины.

Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло от более тяжких повреждений как водителей так и пассажиров транспортных средств.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель автомобиля Ravon.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не соблюдение скоростного режима, а так же невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.