Сгорел автомобиль в Сочи

/Происшествия/

4 апреля в 20.20 в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что перед первым тоннелем совмещенной дороги Адлер - Альпика-Сервис произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, один из которых загорелся.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Адлерского спасательного подразделения ЮРПСО МЧС.

Для того, чтобы деблокировать пострадавших из деформированной машины, спасатели использовали гидравлический инструмент. В результате происшествия погибло два человека. Еще двое были госпитализированы в лечебные учреждения города.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России