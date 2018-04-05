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Сгорел автомобиль в Сочи

4 апреля в 20.20 в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что  перед первым тоннелем совмещенной дороги Адлер - Альпика-Сервис произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, один из которых загорелся.

К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена Адлерского спасательного подразделения ЮРПСО  МЧС. 
Для того, чтобы деблокировать пострадавших из деформированной машины, спасатели использовали гидравлический инструмент. В результате происшествия погибло два человека. Еще двое были госпитализированы в лечебные учреждения города.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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