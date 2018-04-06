В Новороссийске сбивают женщин

/Происшествия/

5 апреля в 10 часов утра, водитель, управляя автомобилем Субару, двигалась со стороны города Новороссийска в город Краснодар, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила наезд на препятствие. С травмами различной степени тяжести 37-летняя женщина-водитель доставлена в больницу.

5 апреля в 11.40, 18-летний водитель, управляя автомобилем Шевроле, двигался по улице Сипягина, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами 29-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску