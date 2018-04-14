Количество ДТП на железнодорожных переездах сократилось почти вдвое

/Происшествия/

За три месяца 2018 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 7 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий.

В результате ДТП в январе-марте текущего года 1 человек погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года погиб 1 человек и 8 пострадали.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в первом квартале текущего года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 95 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали 465 нарушений правил дорожного движения. В отношении 30 водителей сотрудниками ГИБДД приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах более 380 бесед, в которых приняли участие 7,8 тыс. водителей. На железнодорожных переездах водителям в ходе рейдов раздали более 9 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Кроме того, в настоящее время во всех регионах дороги проводится комиссионный осмотр переездов с целью повышения эффективности и безопасности их эксплуатации.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и напоминает, что внезапные совместные рейды с ГИБДД по выявлению нарушителей на переездах будут продолжаться во всех регионах магистрали.

Источник: пресс-службы СКЖД