О реализации посадочного и семенного материала без документов в Тихорецком районе

/Происшествия/

В ходе внеплановых проверок физических лиц, реализующих саженцы плодовых деревьев и семена сельскохозяйственных культур в Тихорецком районе установлено, что граждане Ниязмамедов З.А., Горьева Г.Ю., Бодякава И.В. реализовывали саженцы и семена без документов, удостоверяющих их сорт, происхождение и качество. Указанные граждане привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.

Согласно статье 31 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997 года № 149 ФЗ реализация и транспортировка партий семян осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 08.12.1999 года № 859 «партии семенного и посадочного материала, поступающие на реализацию, должны сопровождаться оригиналами сертификата соответствия сортовой принадлежности и сертификата соответствия, выданного органом по сертификации, а при реализации партии по частям - ксерокопиями сертификата соответствия, заверенными подлинной печатью органа по сертификации семян, посадочного материала».

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея