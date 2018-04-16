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ДТП по пьянке...
15 апреля в 18.55 в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на обочину и допустил столкновение c идущими по ней четырьмя детьми и двумя женщинами.
После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.
С места происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет и 39-летняя женщина.
Еще троим пострадавшим - детям двух лет и одного года и 39-летней женщине - оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Еще троим пострадавшим - детям двух лет и одного года и 39-летней женщине - оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия