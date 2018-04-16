ДТП по пьянке...

После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

С места происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет и 39-летняя женщина.

Еще троим пострадавшим - детям двух лет и одного года и 39-летней женщине - оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.