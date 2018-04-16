Спасатели дважды оказывали помощь сочинцам

/Происшествия/

15 апреля спасатели Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России дважды выезжали в горно-лесную местность для оказания помощи сочинцам.

В 15.05 в спасотряд поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в районе Форелевого хозяйства в реке Мзымта течением уносит мужчину. Спасатели обнаружили сочинца 1992 г.р. на небольшом «островке». Используя альпинистское снаряжение, сотрудники МЧС переправили пострадавшего на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спустя два часа помощь спасателей потребовалась мужчине, упавшему в каньон реки Псахо. Прибыв на место и обнаружив пострадавшего, сотрудники Краснополянского и Адлерского подразделений ЮРПСО оказали 59-летнему сочинцу доврачебную помощь – он в результате падения получил травму плеча, после чего его на носилках транспортировали по каньону к служебному автомобилю. Затем мужчину вывезли из леса к автомобильной дороге и передали врачам Скорой.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России