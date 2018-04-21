В Архипо-Осиповке погибла в ДТП чемпионка России по велотреку

/Происшествия/

В дежурную часть ОМВД России по городу Геленджику около 12 часов дня поступило сообщение о ДТП.

На место выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в селе Архипо-Осиповка на улице Каштановая 17-летний уроженец города Новороссийск, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на 24-летнюю уроженку города Тула. В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась на месте. Ею оказалась Лидия Плужникова, чемпионка России по велотреку.

В настоящее время по факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю