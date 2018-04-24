ДТП в Сочи

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24 апреля в 08 часов 06 минут на улице Чекменева, Хостинского района города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем марки Тойота, при движении не соблюла боковой интервал и совершила наезд ограждение пешеходного тротуара, элементы которого травмировали 14 летнюю девушку-пешехода, двигавшуюся в этот момент по тротуару.

В результате ДТП ребенок-пешеход получил ушибленные раны.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель транспортного средства.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.