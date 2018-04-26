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При атаке в Торонто пострадал ветеран ВОВ из Ижевска

Пострадавшей оказалась 90-летняя Александра Кожевникова.

Россиянка, пострадавшая во время атаки в Торонто, оказалась ветераном ВОВ. Как удалось выяснить РЕН ТВ, пострадавшая — 90-летняя Александра Кожевникова.

Женщина приехала в Торонто из Ижевска. По предварительным данным, в годы Великой Отечественной войны Александра Кожевникова трудилась на заводе. Таким образом, она стала ветераном труда.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-25/pri-atake-v-toronto-postradala-90-letnyaya-veteran-vov-iz-izhevska

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Категория: Новости / Происшествия

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