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При атаке в Торонто пострадал ветеран ВОВ из Ижевска
Пострадавшей оказалась 90-летняя Александра Кожевникова.
Россиянка, пострадавшая во время атаки в Торонто, оказалась ветераном ВОВ. Как удалось выяснить РЕН ТВ, пострадавшая — 90-летняя Александра Кожевникова.
Женщина приехала в Торонто из Ижевска. По предварительным данным, в годы Великой Отечественной войны Александра Кожевникова трудилась на заводе. Таким образом, она стала ветераном труда.
Источник: http://ren.tv/novosti/2018-04-25/pri-atake-v-toronto-postradala-90-letnyaya-veteran-vov-iz-izhevska
Категория: Новости / Происшествия