В Новороссийске ДТП с участием ребенка

/Происшествия/

25 апреля в 13.15 на улице Первомайская, водитель, управляя автомобилем Лада, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок, 2006 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция обращается к родителям юных участников дорожного движения с просьбой повторить с ними Правила дорожного движения. Чтобы привить ребёнку навыки безопасного поведения, ему нужно объяснить и постоянно напоминать о том, что переходить проезжую часть дороги следует по пешеходному переходу, что водитель не всегда может предотвратить аварию, среди водителей встречаются и нарушители, которые не думают о безопасности пешеходов, а значит, на дороге нужно быть внимательным вдвойне; где и как безопасно ожидать общественный транспорт, сигналы поворотов, которые подают водители.

Помните о том, что для ребенка взрослый - главный пример для подражания. Соблюдайте Правила дорожного движения сами. Обеспечьте наличие световозвращающих элементов на верхней одежде детей.

Берегите себя и своих близких!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску