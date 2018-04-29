В Сочи пропал человек!

/Происшествия/

24 апреля 2018 года около 22.00 ушел из дома (пос. Дагомыс) и до настоящего времени не вернулся Шипельников Владимир Юрьевич, 1977 г.р. Мужчина взял с собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении.

Владимир одет в серые тонкие штаны, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. До сегодняшнего дня ни с кем из знакомых на связь не выходил. Заявление в полицию родственниками подано.

На данный момент спасатели ЮРПСО МЧС России ведут поиск в горно-лесной местности пос. Воронцовка и в районе г. Успенка (пос. Дагомыс). Сотрудникам МЧС родственники обозначили районы возможного местонахождения пропавшего, именно они обследуются в первую очередь.

Просьба ко всем, кто обладает информацией о пропавшем сочинце, обращаться по телефону268-02-02, 268-03-03.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России