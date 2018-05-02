В Сочи ни дня без аварий

/Происшествия/

28 апреля в 15 часов 30 минут в Хостинском районе города Сочи, ФАД «Джубга–Сочи» 189км+840м. (не далеко от МТЦ «Спутник»), водитель, управляя автомобилем Нива Шевроле, при движении не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Шевроле Круз, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с автомобилем Тойота Ленд Крузер.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал, 11 летний пассажир автомобиля Тойоты, которая с места ДТП была госпитализирована.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима и интервала дистанции является наиболее частой причиной совершения дорожно-транспортных происшествий. Пренебрежение этими требованиями приводит к тяжелым последствиям.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи