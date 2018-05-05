ДТП в с пешеходом в Лазаревском районе

/Происшествия/

5 мач 2018 года, в 08 часов 55 минут, на улице Центральной, вблизи дома №56 "А" в Лазаревском районе города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 16-летний пешеход.

По предварительным данным, краснодарский водитель управляя грузовиком марки Мерседес при движении допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, справа налево, по ходу движения. В результате ДТП ребенок-пешеход получил различные повреждения и был госпитализирован.

По предварительным данным в произошедшем ДТП виноват водитель автомобиля.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий. Автомобиль – это средство повышенной опасности, водитель обязан помнить об этом при управлении транспортным средством, особенно при подъезде к пешеходному переходу.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи