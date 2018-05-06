В Сочи вновь пострадал ребенок

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5 мая 2018 года, в 15 часов 40 минут, в Хостинском районе, на улице Транспортной города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

По предварительным данным 34-летний водитель, управляя мопедом при движении не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем марки Опель, двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал 8 летний пассажир мопеда, которая на момент происшествия была без мотошлема.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи