В Новороссийске пострадал несовершеннолетний пешеход

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5 мая в 12 часов 50 минут в Новороссийске на проспекте Дзержинского имело место дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем Тойота, допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток был доставлен в медицинское учреждение и осмотрен докторами.

начала 2018 года на территории Новороссийска произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. По вине детей зарегистрировано 4 ДТП.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с призывом быть осторожными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, помнить, что ребенок – самый важный участник дорожного движения.

Берегите себя и своих близких!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску