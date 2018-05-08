В Новороссийске водитель инфинити сбил мопед

/Происшествия/

7 мая в 20.25, 46- летний водитель, управляя автомобилем Инфинити, двигаясь со стороны Новороссийска в сторону поселка Мысхако, при совершении обгона допустил выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении и столкновение с мопедом. В результате ДТП 45-летний водитель скутера скончался на месте.

С начала 2018 года в Новороссийске по причине выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло, 23 получили ранения различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы Новороссийска напоминают, что согласно статистики, вследствие данного грубейшего нарушения Правил дорожного движения происходят ДТП с самыми тяжкими последствиями.

Источник: ГИБДД Новороссийск